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黃竹坑W50銀主盤 每呎叫價10458元

地產版 2022/11/24

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地址：香港仔黃竹坑道50號W50 23樓8室

面積：612平方呎

開價：640萬元

呎價：10,458元

賣點：區內新貴商廈，單位屬銀主盤，內籠有裝修，望山景，近港鐵站。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

拍賣日期：11月

...

欄名 : 拍賣行情

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