黃竹坑W50銀主盤 每呎叫價10458元 地產版 2022/11/24 分享： 分享： 地址：香港仔黃竹坑道50號W50 23樓8室 面積：612平方呎 開價：640萬元 呎價：10,458元 賣點：區內新貴商廈，單位屬銀主盤，內籠有裝修，望山景，近港鐵站。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍賣日期：11月 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 今日 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 2022/11/17 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 九龍灣創豪坊806呎備裝修 開價580萬 2022/11/17 九龍灣創豪坊806呎備裝修 開價580萬 葵涌萬利工廈工場 每呎叫租2852元 2022/11/17 葵涌萬利工廈工場 每呎叫租2852元 沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 2022/11/10 沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 銀主盤 黃竹坑 香港仔 香港 W50