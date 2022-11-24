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火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者

地產版 2022/11/24

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地址：火炭坳背灣街26至28號富騰工業中心I Planet地下2號單位之52號

面積：172平方呎

開價：123萬元

呎價：7,151元

賣點：物業位處火炭工業區，周邊配套成熟，而單位已備裝修，加自建閣樓，叫

...

欄名 : 拍賣行情

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