設家族辦公室忌跟風 須考量5因素

近年，設立家族辦公室愈發火紅起來，特首李家超在今年的施政報告中提到，冀2025年年底前，可以推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務；目前投資推廣署亦努力吸引更多家族辦公室來港。

當前亞洲家族辦公室的火熱發展，原因有很多。其一，亞洲尤其大中華地區的富豪和財富之增長速度冠於全球。據瑞信研究院（Credit Suisse Research Institute）9月發布的第13份《全球財富報告》顯示，全球各地區財富持續增長，中國增速尤其可觀。報告稱，2021年中國的財富總額為85.1萬億美元，較2020年增長15.1%，共有620萬百萬富豪（以美元計），數量較2020年增加了100萬以上，約佔全球總數的10%。到2026年，中國的百萬富豪數量預計將翻一番，總數將達1,220萬。在財富和富豪數目持續增加下，對於設立家族辦公室的需要，自然也相應增加。

財富持續增長 家族投資變複雜

其二，除了財富增長的因素外，家族本身亦變得愈來愈複雜，例如家族財富跨境分布，或者家族成員有不同國籍，使管理家族事務變得愈來愈複雜。

其三，投資方式同樣變得複雜。過去家族財富的管理，投資往往集中在傳統的股票或債券等，但目前投資變得更多樣化，除股票、債券外，還包括投資私募基金、特殊目的收購公司（SPAC），以至非同質化代幣（NFT）等嶄新投資工具，而且更講究影響力投資，以致需要更專業的投資人才來處理。

還有一點，目前在亞洲家族辦公室的發展成為一種「潮流」或是同輩之間「炫耀」的資本，尤其對於年輕一代的家族成員來說。如果家族有朋友建立了家族辦公室，也會促使該家族加速考慮建立家族辦公室，雖然他們對此了解並不多，也搞不清楚建立家族辦公室的作用何在。

在這些因素的疊加影響下，家族辦公室在亞洲、甚至全球的數目持續增加、蔚成「大潮流」也就不足為奇了。

「人辦我也辦」 恐誤入歧途

筆者多年來專注研究家族企業和家族辦公室，發表過不少分析文章，並指出若家族辦公室設計合理，可成為家族財富、家族和睦關係和家族價值觀傳承的強而有力工具。當然，在香港拓展更多家族辦公室業務，也有助鞏固本港國際金融中心和理財中心的地位，因此如今家族辦公室業務受到各方重視，的確令筆者感到鼓舞。

然而，面對這股興辦家族辦公室的潮流，我們更需要實事求是，謹慎地了解設立家族辦公室各種問題，避免過度「興辦」、跟風「人辦我也辦」，有機會把家族辦公室業務的健康發展引入歧途。家族需要把設立家族辦公室的因素進行分析，這樣才有利於家族辦公室的健康發展。

成立家族辦公室必需要有清晰的目標，確定成立家族辦公室可以為自身和家族帶來更大好處，否則，跟風成立只會成為日後的負擔，甚至有尾大不掉的巨大壓力。筆者認為，設立家族辦公室，至少有5項因素需要認真考量。

衡量成本效益 需專業忠誠人才

第一，成立家族辦公室首先需要考量成本與效益。以前，把資產投放到私人銀行或基金代為管理，便可以相對簡單地完成任務。設立家族辦公室，聘用專業人士，組成一個團隊，加上辦公室的其他費用，成本不菲。如何維繫家族辦公室持續操作、成本效益是否划算，需要想清楚。目前歐美成立單家族辦公室的門檻費用，起碼需要2.5億美元，因為如果規模細小，收益肯定不划算，倒不如把有限的財富交給私人銀行管理更好。當然，要是不需要請專業人士，那麼門檻就可以大幅降低。

第二，把財富交給私人銀行或基金管理，這些財富管理人可能給予一定的投資回報承諾，例如10%，一旦成立了家族辦公室，投資回報能否高過私人銀行或基金的回報？投資表現是否更勝一籌？若回報或表現不如前者，那何必設立家族辦公室去管理財富？因此家族辦公室聘用的投資專業人士，一定是非常出色的人才，這些人才的薪金也一定非常高。事實上，這種人才非常稀缺，而亞洲家族辦公室的低調風格，使其更難在市場上找到合適的人才；即使找到了，能吸引人才長期為家族服務更是難上加難。

第三，緊接上文的人才問題，設立家族辦公室不僅需要物色專業的投資專家，可能還會需要非財務方面的人才，處理家族的家事、私事，有時兩者可能會被合而為一。畢竟家族辦公室的風格與專業資管公司迥異，需要加入的成員有高度的靈活性和服務意識。比如本來是一位投資專家，很可能被家族臨時分配加入「聖誕卡片設計委員會」，這樣類似的經歷是每一位職業經理人在加入前需要做的心理準備。

過度依賴人才 風險隨來

第四，華人家族一向低調，一旦成立專業的家族辦公室，家族內部的私隱就有可能在不同程度上有所暴露，於是家族內部問題、財富水平、財富分布等都不再是絕對的秘密。因此家族辦公室成員的忠誠度是一個不宜忽視的問題。如何管理和維繫一個既專業又具忠誠度的員工組合，絕非簡單的工作。

第五，當你終於找到非常合適的人才，你對這些人才的依賴，又可能成為一個風險因素。他們工作的時間愈長，對你家族信息的掌握，相信已十分細緻，這個家族辦公室以至家族掌舵人對他的依賴度也愈來愈高，無法採用正常解聘手段來結束關係，如何處理，都為家族辦公室日後操作不能完全排除的風險因素。

必須強調一點，筆者羅列了設立家族辦公室前，需要考慮的各種因素，完全沒有反對設立家族辦公室之意，只是對於當下家族辦公室火熱之勢，作出一些客觀、冷靜的思考，避免一些不必要的發展偏差，「一窩蜂」和「跟風」的做法，使火熱發展之勢走向歧途，對家族辦公室事業的健康發展構成損害，宜加以警惕！

▲ 本港瞄準當前亞洲家族辦公室的火熱發展，冀2025年年底前，可以推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。（資料圖片）