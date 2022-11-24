公營屋供應政策 增透明度展務實

行政長官上月發表任內首份《施政報告》，施政藍圖包含了具策略性和前瞻性的政策措施，也有相應的統籌及執行架構。

在社會大眾最關心的房屋範疇，當局承諾輪候公屋時間即時「封頂」，並訂下將其縮短至約4年半的進取指標，為市民帶來解決公營房屋短缺問題的希望；而當中一系列新提出的房屋措施，回應了我們一直以來的倡議，也呼應了社會對新一屆特區政府的期望。我們樂見政府在管治思維及施政風格上均變得更加積極有為，並希望當局在落實執行時可以更進一步，從而凝聚社會，共同實現政策目標。

建一站式平台 人性化助監察

有別於以往只在每年的《長遠房屋策略》進度報告內，提供一個籠統的10年期房屋供應目標數字，這次《施政報告》的10年公營房屋供應預測，列出了具體的項目明細，包括項目的名稱、類型，以及預計單位數目和落成年度；特別是第6至第10年的項目，也按照各自的發展階段逐一羅列，加上預計用地可供發展的年度，讓市民看到實現供應目標的具體建屋計劃。

我們歡迎特區政府就公營房屋項目進度提升透明度，但認為當局可以讓相關資訊的披露變得更加有系統性。現時，仍然有不少有用的資訊零散地分布於區議會、立法會、或房委會內部文件，一般市民難以逐一將這些資訊進行整合，因此政府可為公營房屋項目建立一個一站式平台，除了以文件形式整理之外，也可利用平面圖及位置圖等表達方式，更加人性化地呈現項目的確實位置和發展參數，從而令公眾更加容易掌握及方便監察。

為針對性地解決當下政府短期公營房屋供應短缺的問題，《施政報告》內也提出了落實「公屋提前上樓計劃」，透過規劃、設計及施工措施，例如盡量安排部分土地提前交付作建築工程，讓公營房屋項目能盡早分階段落成，預計申請者可以提早約3至18個月上樓。

我們認同這個方向務實可取，但由於現時項目的預計落成日期，是按財政年度列出，即使提前數月落成的項目，也未必能夠得到反映。因此，政府可再進一步增加透明度，主動分享提前落成的項目，讓市民可以看到政策的實效。

加快編派流程 研安排恒常化

再者，當中有些加快上樓的政策措施，更是可以探討安排恒常化，例如公屋的編配方面，現時的做法是預計獲發「入夥紙」前約3個月開始編配，而在「公屋提前上樓計劃」下，當局將把時間加快一倍，提早至獲發「入夥紙」前6個月安排編配。我們認為加快編配流程可在日後繼續保留，以便公屋落成的時候，居民能夠盡快遷入。

此外，我們也留意到公營房屋項目仍然有延誤落成的情況出現。透過分析及比較房屋局每季公布的5年期公營房屋預測建屋量，我們早前發現有約7,600個公屋／綠置居單位的完工日期，須由2022/23年度修訂至2023/24年度，以及有約8,500個公屋／綠置居單位和約1,300個其他資助出售單位的完工日期，須由2023/24年度修訂至2024/25年度。雖然當中受到疫情導致勞工短缺和建材延誤抵港，而政府也承諾會採取如加強巡視地盤等緩解措施，但我們建議當局可為每一個項目都委任一個專責項目經理，以提升效率及成效。

設專項經理 提升效率助溝通

具體而言，專責項目經理的職責包括擔任項目統籌，按明確的指標監督各相關部門的進度，確保政府與區議會等持份者保持有效溝通，並利用其專業判斷，理順項目的諮詢與建造過程，讓項目可以順利推進至下一階段及按時落成。

今年的《施政報告》突顯了政府回應市民住屋訴求的決心和魄力，並提出實際而具體的政策措施。我們期望當局能夠在取得好開局後，繼續在付諸實行時有進一步的突破，爭取社會的廣泛支持和配合，並凝聚社會一同實現《施政報告》內的政策目標，從而攜手邁向美好的未來。

▲ 今年的《施政報告》突顯了政府回應市民住屋訴求的決心和魄力，並提出實際而具體的政策措施。（資料圖片）