5屆世界盃盟主巴西，明日凌晨亮相火併G組對手塞爾維亞，中前場擁有多名英超兵的森巴兵團，配合進攻核心尼馬，誓擒塞軍打響頭炮。

世界排名第一的巴西，自1930年首屆世界盃以來從未缺席過決賽周。由2014年於主場4強恥辱地以1：7慘負德國，到上屆以1：2不敵當時如日中天的比利時，8強止步，對於森巴兵團來說，顯然未能滿足於近年的戰績。今屆以年輕班底捲土重來，誓要重奪失落20年的冠軍寶座。

中場掃蕩力強 搶攻無後顧之憂

隊中球星尼馬在球場的行為雖偶有爭議，上屆誇張滾地的一幕，至今仍成為不少球迷的話題，但以他的級數和經驗，仍屬巴西鋒綫的必然主力。近年大勇大熟的尼馬，早前更稱會當今次是最後一次出戰世界盃，決心毋庸置疑。

巴西中前場粒粒皆星，其中不少球員均來自英超。一對阿仙奴主力加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利，前者今季來投後表現比在曼城時更全面，馬天尼利於左路的突破埋門亦為進攻泉源；曼聯安東尼的「黃金左腳」已為球隊貢獻3球；可翼可鋒的李察利臣為變陣增添選擇；配合卡斯米路、法賓奴及費特等中場屏障，令巴西搶攻無後顧之憂。

塞爾維亞3中堅 防綫備受考驗

塞爾維亞今仗面對火力十足的巴西，主帥史杜高域料將沿用3中堅陣式，力求先穩住防務。柏夫洛域、尼高拉米連高域及維爾高域的組合，均高大有餘略欠機動性，面對靈巧快速的巴西鋒綫將會是大考驗。

經驗老到的攻中杜辛泰迪治，將負責轉守為攻的串連工作。至於效力富咸的阿歷山大米祖域今季表現突出，已為球會攻入9球，但入選大軍前曾養傷一段時間，倘此子未能趕及今仗復出，入球重任便落在另一中鋒、效力祖雲達斯的杜辛華荷域身上。

G組今晚另一場由瑞士對喀麥隆，瑞士中場格列沙加今季在阿仙奴恍如重生，今仗需肩負梳理攻守重任，而4屆元老梳頓沙基利雖然已離開頂級聯賽轉戰美職，但憑出色的盤扭及竄擾力，在國家隊仍是進攻重心。

至於非洲雄獅喀麥隆主要以簡單及體力化踢法與對手周旋，隊中名氣較高的，包括國際米蘭門將奧拿拿、賓福特翼鋒麥比奧莫，以及拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭，將左右球隊的攻守表現。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 巴西尼馬

▲ 塞爾維亞杜辛華荷域