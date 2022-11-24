解約後第一擊 C朗專心摘「星」

由C朗拿度領軍的葡萄牙，將於周五（25日）零時在H組首戰面對有「黑星」之稱的加納。賽前曼聯宣布與C朗達成協議提前解約，讓這位37歲前鋒離隊，預料有利C朗更專心迎戰世界盃。

自C朗訪問片段曝光後，有關他將於世界盃後離開曼聯的消息甚囂塵上，最終這場風波在對加納前告一段落。早前C朗強調訪問事件不影響葡軍，又要求傳媒勿再向其隊友問及相關事情，應將焦點放於世界盃和葡萄牙隊身上。

縱使C朗今季曼聯上陣時間不多，但料很大機會繼續擔正，而球隊中前場亦面臨人滿之患，祖奧菲力斯、般奴費南迪斯、貝拿度施華等各具實力，如何搭配確實讓領隊費蘭度山杜士傷腦筋。至於後防，中堅賀賓迪亞斯的拍檔可能是年屆39歲的比比，面對加納的反擊或有所吃虧。

加納於32強中世界排名最低，效力阿仙奴的湯馬士柏迪相信會成為「黑星」核心，無論攻守發揮可說無可取替。前鋒恩拿基威廉斯由西班牙轉籍加納，這名效力畢爾包的射手表示，希望憑藉其經驗，為球隊帶來貢獻及改變。加納陣中亦有不少年輕新星，活力十足下面對葡萄牙料非一面倒捱打。

同組烏拉圭今晚9時迎戰「太極虎」南韓，球隊正值新舊交替，於皇家馬德里狀態大勇的華維迪擔任核心，箭頭預計從蘇亞雷斯、卡雲尼與達雲紐尼斯3人中選出兩人擔正，惟中後場呈老化迹象成隱憂。南韓球星孫興慜帶傷入選，據報可正選上陣，並獲准戴保護面罩出賽。另中堅金玟哉於拿玻里表現穩健，但要彌補兩閘能力不足的缺點，恐怕獨力難支。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 葡萄牙C朗拿度