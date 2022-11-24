世盃再爆冷 日本2：1反勝德國

「死亡E組」昨晚開打，德國雖憑根度簡射入12碼先開紀錄，但日本下半場作出多個調動奏效，憑堂安律及淺野拓磨建功，成功2比1反勝德國。

面對日本穩守戰術下，德國上半場未見太進取。上半場8分鐘，日本前鋒前田大然接應傳送射入，可惜越位在先入球無效。16分鐘，魯迪加接應角球頭鎚攻門柱邊出界。21分鐘，德國中場甘美治遠射被權田修一救出。

戰至30分鐘，日本防綫出錯，看漏德國左閘大衞拉林走入禁區，權田修一出迎撲跌對手犯下天條，球證直指12碼點，由根度簡操刀射入，德國先拔頭籌。半場餘下時間由德國主導球賽，補時3分鐘，夏維斯門前將皮球送入空門，惟因越位在先未能擴大比數。臨完場前田大然接應長友佑都傳中頭錘攻門未能追平，日耳曼軍團得以一球優勢完結上半場。

日本下半場隨即換人，冨安健洋入替久保建英加強防守。57分鐘，三笘薰及淺野拓磨後備上場，助日本打出零星反擊。70分鐘德國連番施射，權田修一將功補過救出多球，包括基拿比禁區兩連射。

克羅地亞摩洛哥互交白卷

德國久攻不下，終在75分鐘付出代價，兩名後備球員為日本成功扳平，南野拓實左路半傳半射，紐亞拍出不遠，由堂安律門前射入。83分鐘，日本射入反超前一球，板倉滉後場罰球大腳斬上，淺野拓磨接應起腳窄角度射破紐亞十指關，比分改寫為2比1。經過補時7分鐘，日本終守住勝局，爆冷反勝2比1。

頭場F組賽事，上屆亞軍克羅地亞迎戰非洲代表摩洛哥，雙方中場爭持激烈惟缺射門鞋下，以0比0告終。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 日本憑後備入替的淺野拓磨﹙左﹚建功，替「藍武士」反超前2比1，最終擊敗德國。﹙法新社圖片﹚