登月星空之旅 CHANEL 副刊版 2022/11/25 分享： 分享： 冬日臨近，CHANEL早前於尖沙咀K11 Musea以「Once Upon A Moon」星空之旅為題，舉行一趟別開生面的「登月之旅」體驗活動，引領各大潮女探索品牌的腕錶及高級珠寶世界，從中感受品牌旗 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 法式回顧展FRED 2022/11/18 法式回顧展FRED 繁花似錦 Van Cleef & Arpels 2022/11/11 繁花似錦 Van Cleef & Arpels 多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 2022/11/04 多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 2022/10/21 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 2022/10/14 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD