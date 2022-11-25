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登月星空之旅 CHANEL

副刊版 2022/11/25

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冬日臨近，CHANEL早前於尖沙咀K11 Musea以「Once Upon A Moon」星空之旅為題，舉行一趟別開生面的「登月之旅」體驗活動，引領各大潮女探索品牌的腕錶及高級珠寶世界，從中感受品牌旗

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欄名 : Jewelry

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