2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐

有錶界奧斯卡美譽的日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Geneve, GPHG）日前於日內瓦的萊芒劇院（Theatre du Leman）舉行第22屆頒獎典禮，經過兩

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