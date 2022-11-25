2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 副刊版 2022/11/25 分享： 分享： 有錶界奧斯卡美譽的日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Geneve, GPHG）日前於日內瓦的萊芒劇院（Theatre du Leman）舉行第22屆頒獎典禮，經過兩 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Bell & Ross首枚自製機芯 2022/11/22 Bell & Ross首枚自製機芯 英公布秋季預算案 削支出增稅收填補缺口 2022/11/19 英公布秋季預算案 削支出增稅收填補缺口 世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果 2022/11/18 世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果 高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani 2022/11/11 高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani Roger Dubuis港澳同胞系列 2022/11/04 Roger Dubuis港澳同胞系列