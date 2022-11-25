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聽「狗」由命

副刊版 2022/11/25

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在這裏，牠才是真正主人。

濃密樹林充滿秋意，泥土混着枯葉氣息，牠東走走西嗅嗅，追隨者跟着這小狗雜亂無常地四處跑。但人類一點兒也不介意，因對小狗充滿信心。

「汪！汪！汪！」終於有指示，牠停下來向泥土點頭，人類隨即跑到小狗身旁，然後牠才懂事地用前爪抓個小洞，再向人類點點頭好像在說：「就是這裏！」

醫生雙膝着地努力地用小鋤頭向下掘，花了九牛二虎之力，洞有三吋深但仍只見碎石，開始對小狗有所懷疑。領隊再召來小狗，牠嗅一嗅，然後好不耐煩地在同一位置抓抓，搖搖尾巴便走開。醫生沒有選擇惟有繼續，再過數分鐘才見起色——應說是嗅到起色。領隊教導拿起大塊泥巴往鼻孔送，果然嗅到一股熟悉香味，這股在星級餐廳用上高昂價格，才能嗅到的氣味，竟在泥巴出現。

醫生興奮地掘下去，終於得見小片像馬鈴薯的東西呈現眼前。這是緊張時刻，不能再用鋤頭，只能用手指輕撥，就如接生般把小寶貝從Mother Earth懷裏溫柔地取出來。

醫生驕傲地抱着這二十五克重的白松露（White Truffle）嗅了又嗅，感激天地靈氣孕育出如此美味，更感激小狗的精準領導。在意大利Alba區Truffle Hunting不單好玩，也能用較相宜價錢買到親手接生的新鮮白松露。

但最主要還是學會「聽狗由命」的人生道理。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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