「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager

為響應2022世界盃熱潮，「友」手工啤酒今個冬日限定推出全新口味—柚子薑「自己友」Lager，靈感源自兩款深得港人喜愛的食材：柚子和薑。

以大麥為基礎的柚子薑Lager，輕盈的麥芽酒身滲透着濃郁柚子香及

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