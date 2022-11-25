Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒

Green Common網店今年會獨家發售「林嘉欣X生活Kids Club」限量聖誕禮盒，禮盒設計由她一手籌劃，附本地有機糙米一包（500克），及由林嘉欣親手製作的兩個陶碗。

概念源自嘉欣和家人於疫情期

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