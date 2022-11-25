FENDI 法式麵包大觀園

時裝品牌要入屋總要有一兩招街知巷聞的必殺技，特別是這十多年來消費者將注意力集中於手袋方面，從而衍生出IT Bag這個名詞。時裝品牌擁有IT Bag，晉身成為經典就變了品牌用之不竭的金蛋，而FENDI的

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