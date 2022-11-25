FENDI 法式麵包大觀園 副刊版 2022/11/25 分享： 分享： 時裝品牌要入屋總要有一兩招街知巷聞的必殺技，特別是這十多年來消費者將注意力集中於手袋方面，從而衍生出IT Bag這個名詞。時裝品牌擁有IT Bag，晉身成為經典就變了品牌用之不竭的金蛋，而FENDI的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Maison Francis Kurkdjian 成家立室 今日 Maison Francis Kurkdjian 成家立室 Ralph Lauren 粉紅小馬抗癌22年 2022/11/18 Ralph Lauren 粉紅小馬抗癌22年 45R 不一樣的日式山系 2022/11/18 45R 不一樣的日式山系 HERMES你要懂得的 秋冬新作 2022/11/11 HERMES你要懂得的 秋冬新作 MAX&Co. 最佳外援 2022/11/04 MAX&Co. 最佳外援 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 消費資訊 消費種類 意大利