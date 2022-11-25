釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 副刊版 2022/11/25 分享： 分享： 縱使近年清酒當道，但沒料到釀開香檳的也會轉跑道釀清酒，會否闖出另一條新路徑？ 愛香檳又愛Dom Perignon的人，總會聽過Richard Geoffroy的名字。這位首席釀酒師28年來成就了無數經典 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 2022/10/07 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 Henriot是值得等待 2022/07/15 Henriot是值得等待 Macallan M系列 破冰而出 2022/06/24 Macallan M系列 破冰而出 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 2022/06/03 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 2022/05/13 Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 清酒 香檳 飲食資訊 日本 法國 疫情 酒店 設計 餐廳 印度