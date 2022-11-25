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釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品

副刊版 2022/11/25

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縱使近年清酒當道，但沒料到釀開香檳的也會轉跑道釀清酒，會否闖出另一條新路徑？

愛香檳又愛Dom Perignon的人，總會聽過Richard Geoffroy的名字。這位首席釀酒師28年來成就了無數經典

...

欄名 : Wine

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