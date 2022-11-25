中環國金軒首推 阿拉斯加長腳蟹盛宴

每年秋冬季，是阿拉斯加長腳蟹的當造期。中環國金軒首次推出阿拉斯加長腳蟹宴，廚師特意搜羅鮮甜肉厚的阿拉斯加長腳蟹，配搭一系列自選菜式，讓食客可一次過品嘗多款巧手菜式。

盛宴的主角，是阿拉斯加長腳蟹二食，用

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