中環國金軒首推 阿拉斯加長腳蟹盛宴 副刊版 2022/11/25 分享： 分享： 每年秋冬季，是阿拉斯加長腳蟹的當造期。中環國金軒首次推出阿拉斯加長腳蟹宴，廚師特意搜羅鮮甜肉厚的阿拉斯加長腳蟹，配搭一系列自選菜式，讓食客可一次過品嘗多款巧手菜式。 盛宴的主角，是阿拉斯加長腳蟹二食，用 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味 2022/11/18 Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味 好酒好蔡 X Masa Hong Kong 跨文化聯乘10道菜潮日晚宴 2022/11/18 好酒好蔡 X Masa Hong Kong 跨文化聯乘10道菜潮日晚宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】廚師發辦「割烹」料理 上環瑞兆日本餐廳 2022/11/14 【Good Food,Good Mood@iM網欄】廚師發辦「割烹」料理 上環瑞兆日本餐廳 品味頂級白松露盛宴CASTELLANA 2022/11/04 品味頂級白松露盛宴CASTELLANA 米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式 2022/11/04 米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式 餐廳 商場 中環 菜式 魚 蛋 海鮮 國際金融中心 阿拉斯加 菊花