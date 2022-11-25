Lanson Rose推香檳杯限量版 副刊版 2022/11/25 分享： 分享： 聖誕節快到，又是花心思想想送贈甚麼禮物時候？粉紅香檳總是給人浪漫的感覺，近日Lanson香檳就推出節日限量禮盒，靈感源於法國水果市場Le Rose Fruit Market的概念。 精緻的法式木箱盛載一 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒 今日 Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒 「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager 今日 「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager 全新Rolex專門店進駐海運大廈 2022/11/24 全新Rolex專門店進駐海運大廈 耀中幼教學院資訊日 2022/11/22 耀中幼教學院資訊日 卡樂B推睇波零食新口味薯片 2022/11/21 卡樂B推睇波零食新口味薯片 香檳 法國 聖誕節 飲食資訊