Lanson Rose推香檳杯限量版

聖誕節快到，又是花心思想想送贈甚麼禮物時候？粉紅香檳總是給人浪漫的感覺，近日Lanson香檳就推出節日限量禮盒，靈感源於法國水果市場Le Rose Fruit Market的概念。

精緻的法式木箱盛載一

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