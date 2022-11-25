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再見Good Old Days 新創企業搵錢難

行政人員版 2022/11/25

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過去兩年科技股一片好景，不少公司股價創下歷史高位。趁着資金氾濫及市場氣氛正面，一眾新創公司很容易便找到投資者，估值節節上升。不過，踏入2022年底，不只科技股股價大跌，Facebook母公司Meta、

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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