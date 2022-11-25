再見Good Old Days 新創企業搵錢難 行政人員版 2022/11/25 分享： 分享： 過去兩年科技股一片好景，不少公司股價創下歷史高位。趁着資金氾濫及市場氣氛正面，一眾新創公司很容易便找到投資者，估值節節上升。不過，踏入2022年底，不只科技股股價大跌，Facebook母公司Meta、 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 2022/11/18 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 2022/11/11 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 2022/11/04 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 善用性格特質 自主掌握命運 2022/10/28 善用性格特質 自主掌握命運 虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 2022/10/21 虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 科技行業 疫情 經濟 股票 IPO 創業 元宇宙 移民 美元