  • 21°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年

行政人員版 2022/11/25

分享：

分享：

加密貨幣挖礦是利用電腦的運算能力，來解開複雜的數學方程式，過程需花費大量電力。紐約州州長Kathy Hochul日前簽署一項加密幣新法令，暫停礦商挖礦兩年，以防止他們使用化石燃料發電廠，造成更多環境污

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

電子八達通新卡面 14款設計有效期3年
今日
電子八達通新卡面 14款設計有效期3年
fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向
2022/11/22
fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向
Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲
2022/11/22
Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲
高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗
2022/11/21
高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗
Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航
2022/11/21
Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航
科技行業 科技軟件 科技硬件 電力 污染 紐約州 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類

上一篇文章

58%港人曾洩個人資料 逾半人多帳戶用同密碼

下一篇文章

電子八達通新卡面 14款設計有效期3年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？