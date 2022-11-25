採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 行政人員版 2022/11/25 分享： 分享： 加密貨幣挖礦是利用電腦的運算能力，來解開複雜的數學方程式，過程需花費大量電力。紐約州州長Kathy Hochul日前簽署一項加密幣新法令，暫停礦商挖礦兩年，以防止他們使用化石燃料發電廠，造成更多環境污 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 今日 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 2022/11/22 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 2022/11/22 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 2022/11/21 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 2022/11/21 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 科技行業 科技軟件 科技硬件 電力 污染 紐約州 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類