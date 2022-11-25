採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年

加密貨幣挖礦是利用電腦的運算能力，來解開複雜的數學方程式，過程需花費大量電力。紐約州州長Kathy Hochul日前簽署一項加密幣新法令，暫停礦商挖礦兩年，以防止他們使用化石燃料發電廠，造成更多環境污

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