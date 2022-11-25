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電子八達通新卡面 14款設計有效期3年

行政人員版 2022/11/25

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隨着電子錢包愈趨普及，八達通也投放更多資源於電子八達通，即日起至明年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，卡面設計提供5大系列、合共14

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欄名 : 科技新知

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