電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 行政人員版 2022/11/25 分享： 分享： 隨着電子錢包愈趨普及，八達通也投放更多資源於電子八達通，即日起至明年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，卡面設計提供5大系列、合共14 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 今日 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 2022/11/22 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 2022/11/22 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 2022/11/21 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 2022/11/21 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 科技行業 八達通 設計 iPhone Apple Watch Hello Kitty