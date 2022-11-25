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荷蘭厄瓜多爾 力爭提早出綫

國際版 2022/11/25

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A組首場賽事旗開得勝的荷蘭及厄瓜多爾，將於明天凌晨交鋒，其中一隊倘全取3分就可提早出綫。兩隊料均希望在今仗鎖定勝局，以保留體能準備淘汰賽。

荷蘭上場以2比0擊敗塞內加爾，惟比數不能完全反映戰況，兩隊事實上勢均力敵，塞內加爾的埋門甚至比荷蘭更多，若非荷蘭門將路柏特表現神勇，戰果或會改寫。

28歲的路柏特曾經歷重傷，一度考慮掛靴，幸獲領隊雲高爾賞識召入大軍，在人生首場世界盃賽事便有亮麗演出，相信他都希望維持好表現，以報答雲高爾知遇之恩。

厄瓜多爾首場亦以2比0輕鬆擊敗東道主卡塔爾，但觀乎對手水平一般，厄軍可謂未遇真正考驗。上仗梅開二度的前鋒安拿華倫西亞，下半場疑因膝傷被換出，倘無法趕及於今場上陣，將會是厄軍的一大損失。

東道主組織欠奉 恐提早畢業

今晚A組另一場由卡塔爾對塞內加爾。東道主首仗進退失據，布防混亂，進攻上連將皮球送到前場組織亦見困難，倘今仗表現未見改善，隨時宣布提早畢業。至於塞內加爾在文尼因傷退隊的陰霾下，屈福特前鋒伊斯美拿沙亞的角色舉足輕重，而同在英國搵食的中堅高列巴尼、防中伊祖沙古爾等，將主宰塞軍中後場表現。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

荷蘭—路柏特

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