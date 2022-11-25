烏韓交白卷 今屆第4場0：0

世界盃H組最後一支亞洲代表亮相，南韓面對烏拉圭「55波」爭持激烈，惟入球欠奉，最終零比零握手言和；連同今場本屆世界盃暫出現4場互無紀錄的賽事。

上半場初段，烏拉圭受制於南韓的迫搶戰術，未能有效組織攻勢。12分鐘，奧利華拉放高波予入楔禁區的中場雲仙奴，未能成功接應。18分鐘，中場華維迪接應長傳禁區內一控一射，惟不中目標。烏拉圭漸漸取回主導權，荷西占美利斯多次後場放長傳策動攻勢，但未有太大威脅。南韓則多次左路傳中，同樣未見奏效。26分鐘，孫興慜接應長傳連過兩人，扣大位起腳被對方守衞解圍。34分鐘，黃義助禁區內接應橫傳，無人看管下竟炒高，錯失黃金機會。42分鐘，烏拉圭隊長高甸接應角球一頂中柱。賽事形勢緊湊，惟雙方射門寥寥可數，半場互交白卷。

下半場烏拉圭繼續發動長傳攻勢，冀能有一番作為。52分鐘，南韓一次角球攻勢，金珍洙禁區內遭賓坦古亞撞跌，球證未有表示。56分鐘，孫興慜右腳遭卡沙利斯踩中右腳「甩鞋」幸無大礙，後者則被罰黃牌。62分鐘，達雲紐尼斯接應高甸長傳左路爆破，惟殺入禁區傳入中間被門將救出，及後蘇亞雷斯由另一老將卡雲尼入替。80分鐘，達雲紐尼斯禁區外施射，卡雲尼途中加一頭改變方向出界。88分鐘，華維迪施展遠程炮，再次被門柱阻止入球；孫興慜回敬一球遠射亦無功而回。下半場補時長達7分鐘，雙方依然顆粒無收，最終零比零完場各得1分。

安保路奠勝 瑞士1球勝喀軍

同日早場G組賽事，瑞士與非洲雄獅喀麥隆相遇，憑前鋒比列安保路一箭定江山，以1比0小勝對手。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 孫興慜（右）與達雲紐尼斯（左）兩大英超前鋒對決，惟均欠帶射門鞋，最終南韓與烏拉圭打成0比0。（法新社圖片）