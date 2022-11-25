世界盃分組賽進入第二輪賽事，B組英格蘭將於周六（26日）凌晨3時，迎戰首場被威爾斯迫和的美國。三獅軍團首戰對伊朗攻入6球盡顯霸氣，但面對平均年齡只有25歲的美國緊迫戰術，加上領隊修夫基或收起上仗受傷的隊長哈利卡尼，要如上場般清風送爽或非易事。

「世盃最貴」新星 謝拉特讚好

英格蘭首場以6比2擊敗伊朗，先開紀錄的比寧咸是隊中最年輕的成員，這名多蒙特中場早已被各大歐洲豪門虎視眈眈，更以2.02億歐元（約16.4億港元）身價，成為今屆世界盃最值錢球員。就連利物浦名宿謝拉特都對此子讚不絕口，認為比寧咸將會在未來10年間成為英格蘭的超級巨星。謝拉特又認為，英格蘭有望問鼎今屆冠軍。

惟前綫方面傳出壞消息，卡尼於上仗扭傷右腳足踝，經入院檢查後仍感不適，需再進一步檢查。但昨日英格蘭足總Twitter上載了卡尼的操練照片，似乎已無大礙。惟修夫基為卡尼健康着想，很大可能會收起這把尖刀。幸好英軍進攻人才充足，箭頭可由拉舒福特或哥林威爾遜取代，另沙卡、史達寧，甚至是後備取得入球的基亞利殊狀態十足，即使卡尼最終缺陣，其攻擊綫依然強橫。

美國上場最後階段被威爾斯迫和，從比賽所見，球隊不惜氣力採取緊迫戰術，但至賽事後段體力不繼，可見美國球員縱具備活力，但在體力留放上經驗不足。「美國隊長」基斯甸普利錫料續任進攻核心，配合上場入球的添莫菲韋亞，冀為英軍帶來威脅。值得一提的是，添莫菲韋亞為現任利比亞總統、前金球獎得主佐治韋亞之子，其父表示對兒子感到驕傲。

英格蘭如能再下一城，相信很大機會可提早出綫，惟面對美國的緊迫戰術或需保持耐性。在人腳佔優下，加上美國球員經驗稍遜，預料三獅軍團有力全取3分，但未必如上場般輕鬆取勝。

同組威爾斯率先在今晚6時對伊朗，巴爾上仗博得12碼兼親自操刀扳平，賽後被選為比賽最佳球員。他直言球隊上半場表現欠佳，但半場時聽畢領隊彼治訓話後，令球員扭轉局勢，料巴爾今仗有望再次於關鍵時刻挺身而出，為球隊爭勝。

巴爾勢再發威 伊朗戰意成疑

伊朗方面，前鋒泰尼米上仗梅開二度，料將繼續擔起入球重責。上場初段頭部受傷的門將比拿雲特亦已康復出院。惟伊朗上仗大敗後未必能及時收拾心情，故威爾斯可看高一綫。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 英格蘭—比寧咸

▲ 美國—添莫菲韋亞