新都城中心「Barbie冬日夢幻之旅」 Barbie迷朝聖打卡+睇珍藏展+玩遊戲

唔少女仔都希望為Barbie公仔着靚衫，甚至化身成為Barbie，而家有機會喇！黛安收到風，新都城中心2期即日起至明年1月2日，將舉辦「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，大家可進入會場限定聖誕特別版Barbie公仔箱，化身Barbie自拍，同親友齊齊過一個粉紅色聖誕。

會場另設5大專區，包括6米高嘅「粉炫夢幻聖誕樹」，掛滿Barbie公仔同多款衣着造型掛飾，少女情懷洋溢；「Barbie珍藏展覽」會展示多款經典Barbie公仔，同佢哋嘅百變造型，畀大家一睹潮流教主嘅時尚品味；大家亦可走進巨型指甲油主題裝置「Barbie奇幻變身之旅」扮靚，粉絲千祈唔好錯過。

另外，只要參與「Barbie奇幻變身之旅」同「Barbie夢幻衣櫃」嘅小遊戲，就有機會贏取Barbie小禮物或指定商戶優惠券；而H‧COINS會員更可參與手機程式內嘅尋寶遊戲，喺指定商戶內掃描指定QR Code並集齊3個印章，即可換領總值逾$2,000餐飲購物優惠券，黛安都想去玩埋一份啊。

本文轉載自《晴報》

▲ Barbie珍藏展覽

▲ Barbie粉紅睡房