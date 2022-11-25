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Re:echo×香港塗鴉藝術家 推限量版本地生態產品賀15歲

行政人員版 04:00 2022/11/25

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大自然可以滋養身心，黛安聽聞，專業戶外服裝品牌Re:echo適逢成立15周年，特意聯乘本地著名塗鴉藝術家Billy Hung（洪家豪），推出「Re:echo 15周年期間限定服裝及配飾系列」，鼓勵生態保育。

新系列包括6款限量發售嘅T-shirt，均有由Billy用獨特模板噴畫風格繪製嘅本地生態同地標圖案，如彈塗魚、招潮蟹、香港獨有嘅盧文氏樹蛙、獅子山、犀牛石同鷹嘴石，並會畫有經緯度，鼓勵大家親身探索大自然。設計色調則以分別代表熱情、忠誠、寧靜同溫暖嘅紅、深藍、淺藍、米白色為主，希望展現大自然一草一木、一土一石嘅豐富生命力。

Re:echo仲會推出包含1個大露營袋、1個斜孭手機袋及2個口罩暫存夾嘅「15周年保育香港禮品套裝」，將本地生態特色延續到更多產品，令大家時刻都能感受大自然。公關姊妹話，呢個期間限定服裝及配飾系列，即日起於Re:echo網店及各大門市預售及發售。凡於優惠期內於門市購買任何產品折實滿$2,500，即可獲贈「15周年保育香港禮品套裝」乙套，款式隨機發放，限量300套，送完即止。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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