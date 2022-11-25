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從合作中汲取養分

行政人員版 04:00 2022/11/25

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有負責創意的同事跟我說，最近跟集團另一家創意公司合作，過程很愉快，也有很大的得着。集團內另外兩家創意公司也長期合作，他們也說彼此有良好的化學作用。集團內性質類似的公司合作不容易，這可說是我們獨特之處。

我以前曾經說過，集團沒有硬性規定姊妹公司要合作，是他們主動尋求合作，「自由戀愛」才有美滿的「婚姻」。但如果公司業務性質不同，職能上有互補，主動尋求合作也容易理解，但性質相似的公司放棄獨食，主動合作卻有點不尋常。

我想這和我們集團的文化和價值觀有關。第一，我們沒有營業額或利潤目標，只要不蝕錢，甚至只要不蝕光資本便可，所以當公司沒有盈利壓力時，合夥人可以不賺盡；第二，我們不搞內部競爭，不比拼業績，不用擔心給姊妹公司比下去；第三，我們經常說不一定只做賺錢的客戶，還可以因為fun（開心）和fame（名譽）而做，當跟姊妹公司合作更開心，或者更能做出好成績，何樂而不為？第四，我們的文化和制度，吸引到較多善良的人，這也容易促進合作。

市場變化太快，能從合作中汲取不同的養分，讓我們走更遠的路，絕對是共贏的關係。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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