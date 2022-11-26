大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集

如這段期間去日本大阪旅行，絕不能錯過聖誕燈飾盛事「光之饗宴」，包括在大阪御堂筋上舉辦「御堂筋彩燈展」，以及在中之島進行的光之藝術「OSAKA光之文藝復興」，在大阪府內不同場所舉辦的區域節目，點亮了大阪

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