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香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事

副刊版 2022/11/26

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香港唯一一間以軍事為主題的博物館--海防博物館，2018年9月受超級颱風山竹破壞需即時關閉，經過4年復修及更新後，於本周四（11月24日）重新開放。重開後，博物館設有13個展覽廳、鯉魚門軍事要塞史迹徑

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欄名 : 本地遊

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2022/11/23
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