香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 副刊版 2022/11/26 分享： 分享： 香港唯一一間以軍事為主題的博物館--海防博物館，2018年9月受超級颱風山竹破壞需即時關閉，經過4年復修及更新後，於本周四（11月24日）重新開放。重開後，博物館設有13個展覽廳、鯉魚門軍事要塞史迹徑 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 2022/11/23 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 2022/11/22 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 2022/11/16 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 2022/11/12 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 2022/11/05 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 中國 香港 英國 日本 展覽 亞洲 媒體 軍事 印度 戰爭