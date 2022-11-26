愛心傳遞舊書回收義賣

商務印書館、三聯書店及中華書局今年將一同參與舊書回收義賣活動，指定書店現正舉行收書活動，公眾可捐出任何類圖書（中小學教科書、雜誌報紙、非賣品及非書類物品除外）。活動所收集的圖書將於明年第一季於指定門市

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