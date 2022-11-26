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中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉

副刊版 2022/11/26

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中環高級意法餐廳A Lux的行政總廚關偉聰（Chef Chung），多年來醉心研製具傳統風味的意法佳餚，當中自家製的新鮮手工意粉更是他的招牌菜式。他堅持沿用傳統方式製作意粉，選用意大利雞蛋、最幼滑的

...

欄名 : 新鮮熱辣

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