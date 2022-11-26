銀主盤存量直逼「海嘯」時 樓市再添陰霾 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 樓市步入調整期，除減價、蝕讓成交處處現外，近日銀主盤的數量亦大增，據市場所得資料，現時全港銀主盤數量已升至2008年金融海嘯後新高，而銀主盤更涵蓋各類型單位。 銀主盤的出現多與借款過度有關，而近日市場出 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 樓市持續疲弱 5、6年前入市都要蝕 2022/11/19 樓市持續疲弱 5、6年前入市都要蝕 大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？ 2022/11/12 大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？ 加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 2022/11/05 加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 2022/10/29 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 2022/10/22 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 銀主盤 天鑄 年金 銀行