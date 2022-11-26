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銀主盤存量直逼「海嘯」時 樓市再添陰霾

置業家居 2022/11/26

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樓市步入調整期，除減價、蝕讓成交處處現外，近日銀主盤的數量亦大增，據市場所得資料，現時全港銀主盤數量已升至2008年金融海嘯後新高，而銀主盤更涵蓋各類型單位。

銀主盤的出現多與借款過度有關，而近日市場出

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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