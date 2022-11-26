上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 【新盤拆局】本港踏入加息周期後，樓市氣氛持續疲弱，成交量亦未能配合，本月初截至周三（23日），暫錄得約200宗一手成交，低於上月全月錄約367宗交投，繼續低位徘徊，要突破悶局，除了要待焦點盤出擊帶動， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 今日 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 提供開放式至5房 1房供應最多 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 今日 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 今日 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 今日 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 你可能感興趣 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 今日 01:00 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 01:00 提供開放式至5房 1房供應最多 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 今日 01:00 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 最新專欄文章 更多 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 今日 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎 今日 EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 今日 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 今日 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 今日 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 股票 板塊 一手市場