  • 22°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出

置業家居 2022/11/26

分享：

分享：

【新盤拆局】本港踏入加息周期後，樓市氣氛持續疲弱，成交量亦未能配合，本月初截至周三（23日），暫錄得約200宗一手成交，低於上月全月錄約367宗交投，繼續低位徘徊，要突破悶局，除了要待焦點盤出擊帶動，

...

欄名 : 封面故事

相關文章

油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起
今日
油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起
提供開放式至5房 1房供應最多
今日
提供開放式至5房 1房供應最多
朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎
今日
朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎
EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠
今日
EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠
EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎
今日
EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎

你可能感興趣

油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起
今日 01:00
油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起
提供開放式至5房 1房供應最多
今日 01:00
提供開放式至5房 1房供應最多
朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎
今日 01:00
朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎

最新專欄文章 更多

油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起
今日
油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起
EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎
今日
EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎
EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎
今日
EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎
EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠
今日
EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠
朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎
今日
朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎
股票 板塊 一手市場

上一篇文章

油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起

下一篇文章

提供開放式至5房 1房供應最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？