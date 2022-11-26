提供開放式至5房 1房供應最多

【戶型分析】朗譽於早前已上載樓書，並提供634伙，單位實用面積由246平方呎起，並主打1房戶，涉及285伙，佔項目總數約45%。

據樓書顯示，項目由2座住宅大廈組成，標準樓層每層9至11伙，設有3部升降

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