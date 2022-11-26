朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎

目前朗譽開放示範單位吸客，包括以2座28樓C室為設計藍本的連裝修示範單位，實用面積578平方呎，採2房連儲物室間隔，單位層與層之間高度為3.15米。

室內以啡銅色作主調，帶出時尚型格之餘，亦能塑造溫暖家

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