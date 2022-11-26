朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 目前朗譽開放示範單位吸客，包括以2座28樓C室為設計藍本的連裝修示範單位，實用面積578平方呎，採2房連儲物室間隔，單位層與層之間高度為3.15米。 室內以啡銅色作主調，帶出時尚型格之餘，亦能塑造溫暖家 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 今日 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 今日 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 提供開放式至5房 1房供應最多 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 今日 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 今日 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 你可能感興趣 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 今日 01:00 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 今日 01:00 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 01:00 提供開放式至5房 1房供應最多 最新專欄文章 更多 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 今日 油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎 今日 EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 今日 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 今日 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 提供開放式至5房 1房供應最多 一手市場