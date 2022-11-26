EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠

【同場加映】新盤接連登場，由太古地產發展的灣仔EIGHT STAR STREET已屆現樓，目前就更新價單，為其中4伙增設樓價折扣優惠，同時亦推出3房戶招標，指導價為$4,880萬，呎價$5.35萬。

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