EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎

EIGHT STAR STREET，目前開放現樓示範單位予外界參觀，為2樓C室，屬2房（連套房）間隔，實用面積555平方呎，設計師將其中一間房間打造成室內健身室，同時亦附設192平方呎平台，亦營造出一

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入