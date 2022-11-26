EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎

另外，該盤亦同時開放22樓A室予外界參觀，實用面積913平方呎，為3房（連套房）間隔，廳區為長形設計，間隔四正，涇渭分明，而且地方充足，就算擺放大型家具也不成問題。廳區外連露台，做到引景入室效果，至於

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