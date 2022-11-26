油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起

樓市受加息因素影響，市況轉趨淡靜，但未有阻礙發展商推盤部署，油塘新盤朗譽於周五（25日）公布首張價單，涉及128伙，折實價由$413.95萬起，較同區新盤價低約10%，以貼區內二手價出擊。

由保利置業及

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入