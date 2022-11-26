油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 樓市受加息因素影響，市況轉趨淡靜，但未有阻礙發展商推盤部署，油塘新盤朗譽於周五（25日）公布首張價單，涉及128伙，折實價由$413.95萬起，較同區新盤價低約10%，以貼區內二手價出擊。 由保利置業及 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 今日 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 提供開放式至5房 1房供應最多 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 今日 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 今日 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 今日 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 你可能感興趣 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 今日 01:00 上車新盤仍受捧 定價貼市可跑出 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 01:00 提供開放式至5房 1房供應最多 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 今日 01:00 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 最新專欄文章 更多 EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎 今日 EIGHT STAR STREET 22樓A室 3房（連套房）間隔 實用面積913呎 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 今日 EIGHT STAR STREET 2樓C室 2房（連套房）實用面積555呎 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 今日 EIGHT STAR STREET 現樓登場 增折扣優惠 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 今日 朗譽2座28樓C室 2房連儲物室 實用面積578呎 提供開放式至5房 1房供應最多 今日 提供開放式至5房 1房供應最多 銀行 一手市場