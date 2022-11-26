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油塘新盤朗譽淡市低價出擊 首批折實價$414萬起

置業家居 2022/11/26

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樓市受加息因素影響，市況轉趨淡靜，但未有阻礙發展商推盤部署，油塘新盤朗譽於周五（25日）公布首張價單，涉及128伙，折實價由$413.95萬起，較同區新盤價低約10%，以貼區內二手價出擊。

由保利置業及

...

欄名 : 封面故事

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