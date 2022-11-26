阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2

有娛樂圈「隱形富豪」之稱的林盛斌（Bob），一向理財有道，今年除了由九龍塘三層獨立屋，遷往同區另一棟豪宅，他更報喜花$80萬（港元，下同）於美國買入一間獨立屋作投資。阿Bob大方分享，因認識了海外物業

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