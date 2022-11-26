阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 有娛樂圈「隱形富豪」之稱的林盛斌（Bob），一向理財有道，今年除了由九龍塘三層獨立屋，遷往同區另一棟豪宅，他更報喜花$80萬（港元，下同）於美國買入一間獨立屋作投資。阿Bob大方分享，因認識了海外物業 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 2022/11/19 OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 2022/11/12 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 2022/10/22 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 2022/10/15 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 2022/10/08 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 林盛斌 海外物業 美國 人物專訪 稅務 印花稅 股票 放盤 豪宅 銀行