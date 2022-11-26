吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）多華人聚居，加上樓價相宜，吸引不少港人置業及工作。是次介紹的現樓項目ARIA Luxury Residence，比鄰多國領事館及主要商廈，提供接近600伙，當 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 2022/11/19 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 2022/11/12 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 2022/11/05 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 2022/10/29 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 2022/10/22 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產