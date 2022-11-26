吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）多華人聚居，加上樓價相宜，吸引不少港人置業及工作。是次介紹的現樓項目ARIA Luxury Residence，比鄰多國領事館及主要商廈，提供接近600伙，當

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