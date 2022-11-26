  • 22°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起

置業家居 2022/11/26

分享：

分享：

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）多華人聚居，加上樓價相宜，吸引不少港人置業及工作。是次介紹的現樓項目ARIA Luxury Residence，比鄰多國領事館及主要商廈，提供接近600伙，當

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景
2022/11/19
新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景
布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅
2022/11/12
布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅
新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售
2022/11/05
新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售
倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起
2022/10/29
倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起
新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場
2022/10/22
新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場
馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產

上一篇文章

新居屋按揭的選擇困難

下一篇文章

世界盃2022家品 全情投入足球狂熱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？