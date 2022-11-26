Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】

卡塔爾位於首都多哈的Msheireb Museums，由4座展館組成（包括奴隸館、石油館及舊屋重建館），讓你探索當地歷史蛻變之餘，還可欣賞中東國家的地標建築特色。網店內有售的羊毛地氈、波斯特色杯墊以至

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