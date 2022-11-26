世界盃2022家品 全情投入足球狂熱

四年一度的世界盃開鑼，令全城掀起睇波熱潮！大家追看直播賽事之餘，也想收藏與世界盃相關的紀念品？今期，筆者在卡塔爾極具傳統建築風格的Msheireb Museums，搜羅了一系列富地道特色的網購家品，讓

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