Philips全新空氣蒸鍋 保留高達90%營養成分 置業家居 2022/11/26 分享： 分享： 近年受疫情的影響，不少人都成為家居廚神，懶人新手廚具大行其道，除了家傳戶曉的蒸焗爐、氣炸鍋之外，近日飛利浦推出一部更全面的煮食法寶--空氣蒸鍋Air Steam Cooker。除了要煮得好食，健康亦非 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 2022/11/05 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 2022/11/05 Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 2022/11/05 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 2022/10/01 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 OSIM智能家電 全效淨化家居 2022/10/01 OSIM智能家電 全效淨化家居 消費資訊 家電 Philips 菜式