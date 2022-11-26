Philips全新空氣蒸鍋 保留高達90%營養成分

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近年受疫情的影響，不少人都成為家居廚神，懶人新手廚具大行其道，除了家傳戶曉的蒸焗爐、氣炸鍋之外，近日飛利浦推出一部更全面的煮食法寶--空氣蒸鍋Air Steam Cooker。除了要煮得好食，健康亦非

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欄名 : 影音家電

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