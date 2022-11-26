卡塔爾世盃爭議 中國有何啟示？

四年一度世界盃日前揭幕，今屆由卡塔爾舉行，頭數天的賽果雖然偶有爆冷的賽事，但總的來說賽事流，國際賽事必定吸引數以十億計的球迷網上或現場爭相觀看，亦成為全球運動及健康品牌寸土必爭的平台，每屆必然吸引數以億元的廣告收入，雖然看似吸引，但世界盃主辦國往往花費巨大，由申請主辦權一刻，主辦國便要投入巨額投資興建球場及其他配套，以應付數以十萬計的遊客及世界盃賽事的球員及工作人員。

卡塔爾由2010年申辦本屆世界盃賽事開始，便不斷發生爭議事件，令本屆世界盃增添不少關注。

媒體自2010年開始，便不斷抹黑卡塔爾為了爭取主辦世界盃，曾花費數以千萬美金賄賂國際足總執委會成員，雖然後來國際足總曾經為此進行了調查，亦發現沒有足夠證據確定卡塔爾存在賄選行為。但由自己人查自己人，不免令人對調查報告的真確性存疑。另外，本屆世界盃與以往不同在於，把賽事押後到冬天舉行，為的是要避過卡塔爾夏天高達40至50度的高溫，有機會令很多球員叫苦連天以及影響發揮，但此舉亦令歐洲配其他主要聯賽被迫停賽及押後，設定亦令很多足球員為了要效力國家隊而腰斬其他賽事，亦令體力以及身體狀態在及後的歐洲聯賽產生變數，影響深遠。

歐美嚴苛批判 「去全球化」思維

卡塔爾為預備今次世界盃所籌備興建的球場以及其他設施高達2,000多億美元，遠較以往數屆世界盃主辦國所花費的投資多出10多倍，有機會成為史上耗資最多的一屆世界盃賽事。由於卡塔爾是一個較為保守的伊斯蘭國家，其法律較其他西方國家更多限制。比如酒精問題，外界一直關注卡塔爾政府如何處理球迷場內酗酒的問題，主辦國亦一直到賽事前的數個月才敲定措施，限制酒精類飲品，並規定酒商只能在場館內的外圍大廳、持有酒類飲品銷售牌照的商舖、以及餐廳內有限度進行宣傳，亦令一些過往世界盃並肩作戰的酒商廣告顯得手足無措，甚至損失慘重。

由於是次世界盃是首次由伊斯蘭國家舉辦，與西方主流文化及宗教截然不同，故此一些由文化差異所產生的負面報道，如修建體育場館外國勞工受剝削，伊斯蘭國家對同性戀打壓等新聞，亦令卡塔爾主辦國面對不少輿論壓力。

無可否認，一個人口只有200多萬的穆斯林國家，能首次擔大旗成為世界盃主辦國，必定令世界三大宗教之一的穆斯林信徒大為振奮，但當然亦會受到傳統歐美大國直接或間接的負評及攻擊，卡塔爾亦被置身於前所未有的國際矚目之下，要在一片負面輿論及批評中贏取讚譽並不容易。但不失為一個國家，在世人審視之下與世界接軌的必經之路。

自強不息爭取 與西方平等對話

事實上，在現今政經世界，一些西方發展大國無不以「吹毛求疵式」的審視眼光，批判一些發展中國家及非主流國家，在體育發展如是，在經濟及政局發展亦然。這些嚴苛的批判思維，顯露了這些國家排他以及「去全球化」的思維。由瓦爾登．貝約早在2005年所寫的「去全球化」著作，已表述一種新的世界經濟定律，是透過關稅及工業重整等政策自我保護式的經濟主義。

西方霸權主義在新冠疫情後，去全球化意識必定有增無減。後起之秀爭取平起平坐的空間，除了要自強不息，爭取和其他弱國建交，建立更緊密經濟關係的一帶一路，從以往戰狼外交式的強勢思維，走向嘗試分裂歐美先進地區的利益集團，以取得和西方及美國的對話權，為發展中國家建立和先進大國的平等關係，相信這個方向，對備受審視的中國來說必定有所作為。（文章只代表個人立場）

▲ 卡塔爾為預備今次世界盃所籌備興建的球場以及其他設施高達2000多億美元，遠較以往數屆主辦國所花費的投資多出10多倍。（法新社資料圖片）