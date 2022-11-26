結伴同行 關愛少數族裔港青

為了解香港少數族裔青年對其種族身份的看法和相關發展情況，MWYO青年辦公室於今年7至9月期間進行了研究，共收到144位12至17歲的少數族裔中學生的問卷回覆，並透過25個深入訪談，發現較多受訪者從未或只進行過低程度的種族身份探索，而絕大多數對其種族身份感到負面，這或與他們自小在家庭或社會感受到負面的觀念，並與社會互動時有不快的經歷有關。他們在無法選擇或改變的情況下，只能無奈地接受其種族身份，這情況實在令人擔憂。

本地夥伴計劃 融入主流生活

相反，我們發現會探索且確定種族身份的少數族裔青年，會有較好的心理健康、人際關係、校園生活、事業計劃，以及自我評價；而對個人種族身份感到正面的青年，更會特別積極參與課外活動。顯然地，若社會能助他們探索種族身份，並使其對個人種族身份有正面的感覺，的確能促進他們的成長和發展。

香港少數族裔青年不探索種族身份，與其家人未能融入主流社會有關，加上如青年本身性格內向，又不諳中文，更會令他們自我孤立起來，減少學習中文及參與活動的機會，間接影響未來的升學與就業；在對種族身份感到迷惘下，如遇上負面標籤和經歷，更會令青年產生自我污名（self-stigma），影響自信心和自我評價，造成惡性循環。

政府應協助這類少數族裔青年勇於探索，融入主流生活，筆者建議推動本地夥伴計劃，讓與少數族裔學生同齡或稍大的華裔學生，成為前者的夥伴（例如由專上院校華裔學生夥拍少數族裔高中學生）；華裔夥伴可透過任何方式，幫助他們結識新的華裔朋友，以及結伴參與各種活動，亦可適時提供協助，例如幫忙繙譯中文、解釋華裔文化與行為、多加鼓勵等。

民政事務總署可鼓勵學校或非政府組織參與計劃，然後由它們作出招募，並適時跟進和支援。比例上每組可由兩個華裔夥伴夥拍2至4個少數族裔學生，為期約一年，視情況而定，最終目的是少數族裔青年可大膽步進華人社區，開展探索種族身份，加強他們融入主流社會的信心，培養他們獨立自主的能力。

定期探訪支援 感受社區溫暖

至於投身華人職場方面，筆者建議政府可參照現時一些非政府組織的做法，一名華裔青年配對一名少數族裔青年，共同到機構實習。為方便學校和非政府組織找到適合的機構，勞工處的「多元種族就業計劃」和民政及青年事務局可協助鼓勵更多機構簽署《種族多元共融僱主約章》，並根據已簽署約章的機構名單，主動了解它們提供實習機會的意願。勞工處和民青局亦須提供資助予籌備團體與實習機構（特別是中小企和非政府組織），令津貼水平可照顧少數族裔青年的家庭需要，也可讓它們有更多資源籌備具質素的實習，另須額外資助以提供學習中文的培訓，希望藉此支援少數族裔青年從職場中探索種族身份，了解自我，尋找方法融入華人職場。

家長如自我孤立，也會影響其子女探索種族身份，無法有效融入社區。現時民政事務總署已委託香港國際社會服務社，為本港少數族裔人士提供服務，安排背景和經驗相似的過來人擔任大使，主動接觸家庭，介紹政府服務，並在有需要時轉介到有關政府部門跟進。

此外，一些非政府組織也會定期探訪他們，提供情緒支援和派發所需物資，這些探訪活動均能令他們感受到社區的關懷，也知道尋求援助的方法，但若要調整其固有觀念，令他們開放自己去探索社區，則不是靠簡單的探訪、轉介和派發物資就可解決，當中需要更多資源、服務及人手才可做到。

筆者建議政府宜提供更多資助予受委託機構，以及有少數族裔家庭探訪服務的非政府組織，讓它們可更有系統地組織探訪員計劃；此計劃亦須增設種族身份認同相關的支援項目，擴展服務範圍，讓更多家庭受惠。受委託機構及非政府組織可邀請華裔及少數族裔人士擔任探訪員，兩人一組進行家訪，互相照應。探訪員除了作出關顧，也可陪同他們探索不同社區、使用公共支援服務、參與社區活動、教授中文及本地文化、結識更多華裔朋友等，過程中受委託機構及非政府組織可藉此收集數據，並建立一個大數據資料庫，以供政府及其他機構設計更能吸引他們、令他們更投入的社區服務。

在這建議下，更多的資源和適當的探訪員至為重要，專上院校學生是具潛質的人力資源；另外，如需安排華裔家長支援，則可鼓勵學校的家長義工參與，也可透過義務工作發展局招募，非政府組織則可與「香港賽馬會社區資助計劃－專才義工網」下的友伴服務、社區及文化服務合作，以招募更多探訪員。

跳出自我孤立 助踏出第一步

義務工作發展局有多年培訓義工的相關經驗，非政府組織可與之合作，並定期由專人跟進不同個案的進度，最終希望少數族裔家長有更多融入主流社會的信心及能力，並鼓勵其子女也能開放自己、融入社區。

行政長官在《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（下稱關愛隊），把全港18區劃分成不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的關愛隊，包括青年和少數族裔，探訪有需要人士，其出發點與筆者建議的探訪及陪伴相似；但筆者期望政府及社會各界對本港少數族裔人士不止於探訪，更需行多一步，陪伴他們一起去體驗，一起去使用社會服務，鼓勵他們跳出自我孤立的框框，勇敢踏出第一步。願意陪伴的華人，有機會是他們人生第一個華裔朋友，而華裔朋友背後有更偉大的任務，就是承擔一項生命轉化工程，令他們從隔離與負面的狀態，轉為投入與正面的狀態。筆者期望更多本港少數族裔青年以自己的種族身份為傲，積極追尋理想，以香港為家，全力作出貢獻。

▲ 期望更多本港少數族裔青年以自己的種族身份為傲，積極追尋理想，以香港為家，全力作出貢獻。（資料圖片）