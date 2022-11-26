彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 國際版 2022/11/26 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）早前宣布參加2024年總統大選，但其黨內支持度已大不如前，其任內副手彭斯（Mike Pence）被視為一大挑戰者。 彭斯近期出版回憶錄《So Help Me ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 2022/11/25 彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 2022/11/19 特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 2022/11/18 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 2022/11/12 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 2022/11/11 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 彭斯 特朗普 美國 總統大選 政治 拜登