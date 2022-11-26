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彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統

國際版 2022/11/26

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美國前總統特朗普（Donald Trump）早前宣布參加2024年總統大選，但其黨內支持度已大不如前，其任內副手彭斯（Mike Pence）被視為一大挑戰者。

彭斯近期出版回憶錄《So Help Me

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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彭斯 特朗普 美國 總統大選 政治 拜登

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