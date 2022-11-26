世界盃分組賽第二輪賽事進行得如火如荼，未來兩日將迎來多場焦點賽事。其中上仗不敵沙特阿拉伯的阿根廷，陣中王牌美斯上場疑觸及左小腿舊患，令下仗對墨西哥的賽事再添陰霾。同屬歐洲勁旅的西班牙及德國，首輪結果天與地，今次對碰看頭十足。

C組阿根廷對墨西哥在周日凌晨3時進行。阿根廷上場以1比2不敵沙特阿拉伯令不少人大跌眼鏡，更大的打擊是前鋒美斯上場疑觸及左小腿舊患，在周四（24日）賽前最後一次練習中，只獨自操練。

料美斯帶傷出戰 阿軍調人腳

雖然一眾外媒均認為，在阿墨一戰必定會出賽，但帶傷上陣的他，對表現造成多大的影響，仍屬一大疑問。

此外，阿軍上仗個別球員表現態沉，有報道指主帥史卡朗尼將會在今仗作出多個調動，後衞利辛度馬天尼斯、干沙路蒙迪爾，中場安素費南迪斯、阿歷斯麥亞里士打等，或有望正選出擊，加強球隊攻防。

墨西哥上場形勢佔優下被波蘭悶和0比0，顯然不足以收貨。活躍於邊路的夏榮羅辛奴表現搶鏡，今仗料仍是球隊的進攻關鍵。然而射手魯爾占美尼斯傷癒後表現一般，今仗或繼續充當後備殺手，作為變陣的棋子。

另邊廂，「死亡E組」周一（28日）凌晨3時上演「西德」大戰，西班牙上場兵不血刃大勝哥斯達黎加7比0，盡顯霸氣。

巴塞隆拿3子加維、柏迪及費倫托利斯均表現搶眼，柏迪多次為隊友穿針引綫、加維及費倫托利斯更合共射入3球，其中加維的入球，使他成為世界盃歷來第三年輕的入球者，賽後亦被選為最佳球員。

狂牛活力足 冀無鋒再取甜頭

西班牙的鋒綫人才濟濟，但正前鋒只有艾華路莫拉達，其餘均屬邊路球員。上場莫拉達只列後備，狂牛以無鋒陣應戰，憑中前場各球員靈活走位，反令哥國後衞疲於奔命。今仗對手德國的後防整體水平仍高於哥國，狂牛會否先出動莫拉達衝擊日耳曼防綫，還是繼續用無鋒陣以圖取得甜頭，亦值得留意。

德國上場領先下被日本以2比1反勝，球隊上下均失望無比。上半場入球功臣根度簡批評防綫太易被對手進攻，球隊整體缺乏信心。因包越位導致日本射入反勝一球的歷卡斯蘇尼，賽後更被主帥費歷克點名批評。

與西班牙情況類似，德國陣中欠缺正中鋒，上場僅靠夏維斯充當「假9」位置，火力略嫌不足；而隊中仍要依賴老臣子湯馬士梅拿、馬里奧葛斯等攻堅，活力被年輕力壯的狂牛比下去。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 阿根廷—美斯

▲ 西班牙—加維

▲ 卡塔爾縱使有穆罕默德蒙泰利（紅衫）為球隊「破蛋」，仍未能阻止東道主以1比3不敵塞內加爾。（路透社圖片）