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沙特日本戰意高 力爭兩連勝

國際版 2022/11/26

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沙特阿拉伯及日本兩支亞洲代表，分別爆冷擊敗曾稱霸世盃的阿根廷及德國，今明兩日將分途出擊。沙特將於今晚9時在C組迎戰波蘭，E組日本則在明日6時與哥斯達黎加碰頭。

波蘭「羅拔仔」 世盃首球甚艱難

沙特首輪反勝由球王美斯帶領的阿根廷，上下舉國歡騰，賽事翌日更放假一天。球隊主帥蘭納可謂國民英雄，他賽後直指美斯對沙特輕敵，並期望國民可繼續支持球隊。這位現年54歲法籍教頭，先後帶領贊比亞及科特迪瓦奪得非洲盃冠軍，上屆世界盃則帶領另一非洲國家摩洛哥，惟分組賽只得1分出局。沙特足總早已跟蘭納續約至2027年，他亦期望能帶領球隊為餘下目標努力。

波蘭上場對墨西哥只能與對手互交白卷，前綫重心利雲度夫斯基獨力難支，博得12碼親自操刀又被奧祖亞救出未能開齋。面對沙特高位防守戰術，「羅拔仔」要爭取參與世界盃以來首個入球恐非易事。沙特現時士氣高昂，為爭取繼1994年美國世界盃後再度打入16強淘汰賽，面對牌面比阿根廷遜色的波蘭，再下一城並非不可能任務。

森保一：受沙特反勝啟發

日本上仗反勝德國，首相岸田文雄表示這場比賽令全日本都沸騰起來，更稱自己有觀看賽事直播，並希望「藍武士」能乘勝追擊。賽前日本一致被看淡，領隊森保一更被批評戰術及選人保守。他直言受沙特反勝阿根廷所啟發，稱對手如再無入球，只要堅持到底就有機會。後備上陣替日本追平的堂安律則指，他是帶着「除了我，無人能入球」的心態上場，會繼續以這份強烈鬥志，與隊友團結戰鬥。

哥斯達黎加上場對西班牙毫無還擊之力被轟7球，最令人驚訝是全場無法製造射門，面對西班牙17次攻門，守門員基羅拿華斯亦已盡人事。論實力日本料可取勝，惟不能太輕敵，以免有任何差池終失分收場。

作者、責任編輯：黃懌勤

沙特阿拉伯—蘭納

日本—森保一

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