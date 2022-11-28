HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 副刊版 2022/11/28 分享： 分享： HAKU於今年5月喬遷至中環IFC迎來嶄新面貌，由行政總廚Rob Drennan創製以多國特色美饌呈現創新破格的無國界料理，突破傳統框架。 來到秋冬季節，總廚亦特別精心炮製出14款時令嘗味菜單，層層遞進 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 今日 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 2022/11/26 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 2022/11/23 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 世紀合照 Louis Vuitton 2022/11/23 世紀合照 Louis Vuitton 精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式 2022/11/21 精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式 餐廳 中環 菜式 國際金融中心