HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單

HAKU於今年5月喬遷至中環IFC迎來嶄新面貌，由行政總廚Rob Drennan創製以多國特色美饌呈現創新破格的無國界料理，突破傳統框架。

來到秋冬季節，總廚亦特別精心炮製出14款時令嘗味菜單，層層遞進

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