Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯 副刊版 2022/11/28 分享： 分享： Haagen-Dazs推出萌爆圓碌碌的迪士尼人物造型雪糕杯（$50/盒），是繼派對冰袋套裝、雪糕火鍋、雪糕蛋糕後，又有另一浪驚喜送給粉絲們。 人物造型雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨為主角，3位經典卡通人物化 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 愛心傳遞舊書回收義賣 2022/11/26 愛心傳遞舊書回收義賣 Lanson Rose推香檳杯限量版 2022/11/25 Lanson Rose推香檳杯限量版 Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒 2022/11/25 Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒 「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager 2022/11/25 「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager 全新Rolex專門店進駐海運大廈 2022/11/24 全新Rolex專門店進駐海運大廈 飲食資訊 雪糕 便利店