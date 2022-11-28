  • 23°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯

副刊版 2022/11/28

分享：

分享：

Haagen-Dazs推出萌爆圓碌碌的迪士尼人物造型雪糕杯（$50/盒），是繼派對冰袋套裝、雪糕火鍋、雪糕蛋糕後，又有另一浪驚喜送給粉絲們。

人物造型雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨為主角，3位經典卡通人物化

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

愛心傳遞舊書回收義賣
2022/11/26
愛心傳遞舊書回收義賣
Lanson Rose推香檳杯限量版
2022/11/25
Lanson Rose推香檳杯限量版
Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒
2022/11/25
Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒
「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager
2022/11/25
「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager
全新Rolex專門店進駐海運大廈
2022/11/24
全新Rolex專門店進駐海運大廈
飲食資訊 雪糕 便利店

上一篇文章

曼谷米芝蓮泰菜

下一篇文章

辭OL工入行追歌手夢 雲浩影成樂壇新人獎大熱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？