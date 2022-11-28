Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯

Haagen-Dazs推出萌爆圓碌碌的迪士尼人物造型雪糕杯（$50/盒），是繼派對冰袋套裝、雪糕火鍋、雪糕蛋糕後，又有另一浪驚喜送給粉絲們。

人物造型雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨為主角，3位經典卡通人物化

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