今屆世界盃的公關議題

卡塔爾可謂史上最受爭議的世界盃主辦國。未開始踢，連串形象危機頻現。最受非議的是該國人權問題，包括外國勞工死亡事件、性小眾的嚴厲法例（同性性行為可判處監禁或死刑）。現時全球LGBT是相當大的群體，其反對卡塔爾為世界盃主辦國的聲音、有足夠分量給國際足球總會和卡塔爾造成一項公關議題。這幾個月，全球杯葛聲音不絕，這樣的一場世界盃也考起不少名人。

國際級巨星是個值錢品牌（Celebrity Brand），故在參與卡塔爾世界盃與否的問題上，巨星或其經理人不應單從酬勞或曝光率去考慮，而要從公眾會如何解讀「某某巨星願意參與會把同性性行為判處死刑的卡塔爾所主辦的世界盃」作考量，參與行為會否被解讀成默默地endorse（認可）該國做法？會否被視為只往金錢看？

近年出現「Sportswashing」（體育洗白）這名詞，指團體或國家通過舉辦運動會，購買或贊助運動隊或參加運動項目，意圖洗掉負面形象。若巨星參與今屆世界盃演出或宣傳，也要考慮全球公眾的觀感。因此，不少巨星表態不會參與今屆世界盃的演出，例如Rod Stewart拒絕了唱歌表演的一百萬美元酬勞，而英國人氣女歌手Dua Lipa也在IG表明不會參與。

但有利益的地方，就總會有受利益吸引的人替它做事，這是全世界正在發生的情況。球星碧咸（David Beckham）因為當上了卡塔爾的旅遊宣傳大使，在宣傳片中盛讚「卡塔爾是個非常棒的地方」，又說「它是完美」的，此舉受到很多人批評，指摘他幫忙「洗白」，漠視當地對勞工階層、同性戀、性小眾等所受的對待。把自己儲備了那麼多年的個人品牌，為他國認證，值不值得可謂見仁見智，皆因每個人的價值觀都不同，聽說碧咸今次獲得的報酬是一千萬英鎊。